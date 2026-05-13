В России названы самые подешевевшие в апреле машины с пробегом

Если говорить об иномарках, то сильнее всего средняя стоимость снизилась на Belgee X50 — сразу на 3% относительно марта 2026 года. Купить подержанный кроссовер можно за 1,84 млн рублей.

Также эксперты зафиксировали снижение цен на Lada 2107 (-5%, 252 тыс. рублей), 2115 (-4%, 221 тыс. рублей), 2114 (-4%, 242 тыс. рублей).

Также отмечается, что изменения стоимости транспортных средств на вторичном рынке зависит от региона. Так, в КБР цены уменьшились на 2,7%, до 961 тыс. рублей, в Кировской области — на 1,3%, до 1,01 млн рублей, в Оренбургской — на 1%, до 1,1 млн рублей.

В ряде регионов транспорт, напротив, подорожал. Например, в Ульяновской (+5,5%, 1,28 млн рублей), Самарской (+4,2%, 1,27 млн рублей) и Липецкой (+3,6%, 1,08 млн рублей) областях, а также в Пермском крае (+3,5%, 1,19 млн рублей) и Ростовской области (+3,2%, 1,68 млн рублей).

Традиционно самые дорогие машины с пробегом продают в столицах. Так, в Санкт-Петербурге цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,3%, до 2,2 млн рублей, в Москве — на 0,5%, до 2,9 млн рублей.

