Опубликовано 15 мая 2026, 07:26
Дилеры предложили сажать в тюрьму за мухлёж при продаже машин

Сурово наказывать хотят за скрученный пробег
В РОАД предложили сажать в тюрьму за обман при продаже машин. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил усилить ответственность за изменения показаний одометра автомобилей при их перепродаже. По его мнению, которое приводит RG.RU, подобные махинации должны оборачиваться крупными штрафами и уголовным наказанием.
«Сегодня уже есть электронный паспорт автомобиля, электронный ПТС. В нём указывается марка, модель страна производства, мощность двигателя, VIN-номер. Но там нет, например, пробега. В нём нет ограничения на строки, строка пробег должна быть в электронном ПТС», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что в документе должны быть записи обо всех ДТП, участником которых становилась машина, не лишним будет отвести строку под данные об аресте, залоге и кредите, сервисном обслуживании. Подщеколдин отметил, что пока в России не создан механизм фиксации показаний одометра, нельзя говорить о наказании за его изменения.

«Ещё одна история — указание цены автомобиля. Это как раз государству надо. Чтобы фиксировалось, за сколько машины продаются, сколько они теряют в цене. И всё это в едином окне, в электронном паспорте. В ПТС должно быть записано, где и когда она была утилизирована, а не выброшена куда-то. Получается некий ЗАГС с фиксацией всех явлений от рождения до смерти автомобиля. Тогда не будут нужны всякие сервисы, за которые нужно платить», — считает президент РОАД.

После того, как «цифровой паспорт» автомобиля будет создан, можно будет говорить о наказании жуликов. Так, за первое скручивание пробега Подщеколдин предложил штрафовать, в случае повторного нарушения — ввести ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.

