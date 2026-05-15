Дилеры предложили сажать в тюрьму за мухлёж при продаже машин

«Сегодня уже есть электронный паспорт автомобиля, электронный ПТС. В нём указывается марка, модель страна производства, мощность двигателя, VIN-номер. Но там нет, например, пробега. В нём нет ограничения на строки, строка пробег должна быть в электронном ПТС», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что в документе должны быть записи обо всех ДТП, участником которых становилась машина, не лишним будет отвести строку под данные об аресте, залоге и кредите, сервисном обслуживании. Подщеколдин отметил, что пока в России не создан механизм фиксации показаний одометра, нельзя говорить о наказании за его изменения.

«Ещё одна история — указание цены автомобиля. Это как раз государству надо. Чтобы фиксировалось, за сколько машины продаются, сколько они теряют в цене. И всё это в едином окне, в электронном паспорте. В ПТС должно быть записано, где и когда она была утилизирована, а не выброшена куда-то. Получается некий ЗАГС с фиксацией всех явлений от рождения до смерти автомобиля. Тогда не будут нужны всякие сервисы, за которые нужно платить», — считает президент РОАД.

После того, как «цифровой паспорт» автомобиля будет создан, можно будет говорить о наказании жуликов. Так, за первое скручивание пробега Подщеколдин предложил штрафовать, в случае повторного нарушения — ввести ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.

