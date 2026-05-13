В России упростили проверку водителей на опьянение

Опубликовано 13 мая 2026, 14:38
В России упростили проверку водителей на опьянениеГаишников освободили от лишней бюрократии
В РФ упростили проверку водителей на трезвость. Госдума приняла сразу во II и III чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым для инспекторов ГАИ станет необязательным заполнение ряда документов при проведении проверки автомобилистов на состояние опьянения.
Так, среди протоколов, которые фактически упразднили — документы об отстранении водителя от управления и задержания транспортного средства с указанием даты, времени и места совершения нарушения. Отныне гаишники могут обойтись соответствующими отметками в других документах. Например, в протоколе о возбуждении административного дела.
По данным МВД РФ, нововведение позволит не только сэкономить бюджетные деньги за счёт отказа от лишних бланков, но также значительно снизит нагрузку на сотрудников ведомства. Так, сегодня заполнение одного протокола занимает порядка пяти минут, при этом инспекторы должны, по сути, вносить в документы дублирующие сведения.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
