В России упростили проверку водителей на опьянение

Так, среди протоколов, которые фактически упразднили — документы об отстранении водителя от управления и задержания транспортного средства с указанием даты, времени и места совершения нарушения. Отныне гаишники могут обойтись соответствующими отметками в других документах. Например, в протоколе о возбуждении административного дела.

По данным МВД РФ, нововведение позволит не только сэкономить бюджетные деньги за счёт отказа от лишних бланков, но также значительно снизит нагрузку на сотрудников ведомства. Так, сегодня заполнение одного протокола занимает порядка пяти минут, при этом инспекторы должны, по сути, вносить в документы дублирующие сведения.

