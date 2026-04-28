В Пекине Changan представил новую версию CS75 Plus

В Пекине Changan представил новую версию CS75 PlusОб этом с Пекинского автосалона сообщает корреспондент Quto
В движение автомобиль приводит установка на базе IV поколения двигателя Blue Core. Агрегат выдаёт 150 л. с., а в паре с ним работает 245-сильный электромотор. Тандем обеспечивает разгон до 60 км/ч за 3,9 секунды, а суммарный запас хода модели достигает 1500 км.
Размеры модели составляют 4770 х 1910 х 1698 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2800 мм.
Автомобиль примерил новый фирменный дизайнерский стиль бренда. Рисунок массивной решётки радиатора выполнен в виде V-образных элементов, головная оптика — крупная, с горизонтальными линиями, в нижней части бампера расположен крупный воздухозаборник.
В отделке салона производитель использовал мягкие тактильно приятные материалы, а оснащение включает объединённые в один корпус виртуальную панель приборов (10,25 дюйма), центральный дисплей (14,6 дюйма) и дополнительный пассажирский монитор (12,3 дюйма), а также камеры кругового обзора, широким набором водительских ассистентов и встроенный искусственный интеллект.
В Китае продажи Changan CS75 Plus HEV начнутся в ближайшее время по цене от 124 900 юаней — в переводе на российскую валюту это составит около 1,39 млн рублей.
Приедет ли модель в Россию, пока не уточняется. Последней новинкой бренда для россиян стал представленный в середине апреля CS75 Pro.