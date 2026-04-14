Россиянам назвали цены на новый Changan CS75 Pro

Длина новинки составляет 4748 миллиметров при колёсной базе 2786 миллиметров, ширина — 1870 миллиметров, высота — 1720. Дорожный просвет — 180 миллиметров.

Под капотом установлен полуторалитровый бензиновый турбомотор из линейки Blue Core мощностью 181 лошадиная сила, крутящий момент — 280 Ньютон-метров. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — исключительно передний. Сзади применена многорычажная подвеска.

Машина адаптирована к российскому климату. В «зимний пакет» входит обогрев руля, сидений, лобового стекла и зеркал.

Версия «Комфорт» стоит от 2 865 000 рублей за пятиместное исполнение. В неё вошли светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, шесть подушек безопасности, круиз- и климат-контроль, семидюймовая цифровая приборная панель, экран мультимедиа на 12,3 дюйма, бесключевой доступ. Салон отделан тканью.