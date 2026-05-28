Опубликовано 28 мая 2026, 10:15
Марка Tenet Plus рассказала о подготовке к старту продаж

В преддверии скорого запуска производитель завершил формирование дилерской сети
Марка Tenet Plus сообщила о подготовке к запуску в РФ. Российский холдинг «АГР» продолжает подготовку к старту продаж автомобилей под новым брендом Tenet Plus. На данный момент уже сформирована дилерская сеть, которая охватит более 60 городов страны.
Подробностей об автомобилях крайне мало, известно лишь, что первенцем модельного ряда станет кроссовер. По предварительным данным, речь идёт о модели Lepas L6.

Длина паркетника составляет 4570 мм при колёсной базе, равной 2700 мм. В движение его приводит 242-сильный электромотор, установленный на передней оси.

Сама марка Tenet Plus является совместным проектом отечественного холдинга «АГР» и китайского Defetoo. Ожидается, что линейка будет включать исключительно кроссоверы разных размеров, а производство машин будет налажено на заводе в Сестрорецке, на котором ранее собирали машины Hyundai и Kia.

Автор:Светлана Ходос
