Марка Tenet Plus рассказала о подготовке к старту продаж

Подробностей об автомобилях крайне мало, известно лишь, что первенцем модельного ряда станет кроссовер. По предварительным данным, речь идёт о модели Lepas L6.

Длина паркетника составляет 4570 мм при колёсной базе, равной 2700 мм. В движение его приводит 242-сильный электромотор, установленный на передней оси.

Сама марка Tenet Plus является совместным проектом отечественного холдинга «АГР» и китайского Defetoo. Ожидается, что линейка будет включать исключительно кроссоверы разных размеров, а производство машин будет налажено на заводе в Сестрорецке, на котором ранее собирали машины Hyundai и Kia.

