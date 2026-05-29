Опубликовано 29 мая 2026, 05:00
Рейтинг лучших по определённым параметрам автомобилей составлен на основе отзывов владельцев
Россияне назвали самые стильные и комфортные машины. Один из наиболее важных инструментов оценки качества конкретной модели автомобиля является мнение и опыт её реальных владельцев. Именно эту информацию нередко изучают покупатели при выборе, узнавая о сильных и слабых сторонах машины. Эксперты Авто.ру проанализировали более 100 тысяч размещённых на страницах портала отзывов, что позволило определить наиболее стильные, комфортные и безопасные модели. Об этом говорится в исследовании, поступившем в редакцию Quto.ru.
Чаще всего россияне положительно оценивали Ford Focus, Skoda Octavia, Opel Astra, Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом именно семейство чешских автомобилей получило самый высокий рейтинг — 4,57 балла из 5,0 возможных.

В число моделей с самой эффектной внешностью, по мнению россиян, стали Mazda 6 (средняя стоимость 1,89 млн рублей), BMW 3-Series (2,33 млн рублей) и Honda Accord (1,66 млн рублей).

А вот по надёжности абсолютным лидером являются машины Toyota — внедорожники Land Cruiser Prado (3,74 млн рублей) и Corolla (1,44 млн рублей), замыкает тройку Lexus RX (4,21 млн рублей).

Многие россияне также обращают внимание на технологии активной безопасности. Тройку наиболее защищённых автомобилей составляют Volvo XC90 (3,51 млн рублей), BMW X5 (3,67 млн рублей) и Volkswagen Touareg (2,23 млн рублей).

Самыми же комфортными россияне считают Audi A6 (2,35 млн рублей), Mercedes-Benz E-Class (3,27 млн рублей) и Nissan Teana (1,42 млн рублей).

Автор:Светлана Ходос
