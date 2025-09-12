Ещё
Новости
Авто
Мото
Видео
Библиотека
Войти
Утильсбор
С 1 ноября российские власти хотят изменить методику взимания утильсбора
Новая формула утильсбора может поднять цены на иномарки на 40%
Вчера в 00:57
Российские автопроизводители выступили за изменение расчёта утильсбора
05 сентября
МВД выступило против установления предельного возраста машин
05 августа
В России хотят запретить старые машины
Раскрыто, при каком пробеге машины становятся опасны
24 июля
Спасать автопром России будут за счёт утильсбора с граждан
03 июля
Путин объяснил, зачем поднимать утильсбор на машины
27 мая
Минпромторг РФ: доходы от утильсбора упадут на 200 млрд рублей
21 мая
Личный опыт: сколько стоят машины Changan в КНР и России
В России опять изменят правила начисления утильсбора на машины
28 апреля
Россиянам рассказали, как бесплатно утилизировать изношенные шины
15 марта
Многодетным хотят возмещать таможенные пошлины на машины
07 февраля
Первая
1 из 32
Последняя
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге
Погнали