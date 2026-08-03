Что ты такое: как устроены роботизированные автомойки

Геометрия

Сегодня в России можно встретить два типа механизмов: Г-образные и П-образные. Основные их отличия заключаются в геометрии моющего механизма и способа позиционирования вокруг автомобиля.

Г-образный — это робот-манипулятор, представляющий собой некое подобие «руки», которая крепится, как правило, к потолочной раме и обходит кузов по периметру на расстоянии от 0,4 од 1,2 метра, поочерёдно обрабатывая разные детали..

«С точки зрения гидродинамики, здесь вступает в силу физический закон: при увеличении расстояния от форсунки до поверхности струя воды в воздухе теряет кинетическую энергию, рассеивается и частично превращается в водяной туман. Если на прямых боковых панелях давления хватает, то на углах, капоте, задней части автомобиля и в нишах номерных знаков эффективность струи может снижаться», — отметил инженер.

П-образная конструкция — это что-то вроде арки, которая полностью перекрывает автомобиль со всех сторон и двигается во время мойки вперёд и назад. При этом кузов сканируется при помощи ультразвуковых датчиков, что позволяет механизму более точно повторять его очертания и удерживать строгое расстояние от форсунок до покрытия. Оно составляет 35 см, а рассчитанное давление бьёт по загрязнению с одинаковой силой на всех участках и буквально «срезает» плотный налёт.