Концерн Chery купит долю в бывшем SsangYong

Соглашение предполагает сотрудничество на разных уровнях: совместное использование производственных площадок, дистрибуция и взаимодействие на уровне брендов.

«Мы видим множество возможностей для совместной работы, включая каналы сбыта и взаимодействие в рамках бренда. Одной из наших ключевых целей, безусловно, является укрепление нашего присутствия на зарубежных рынках», — отметил президент Chery Чжан Гуйбин.

Помимо прочего, в Chery не исключают возможности для выхода на рынок США. При этом топ-менеджер отметил, что для этого необходимо соблюдать ряд местных законов и требований.

Одним из первых совместных проектов компаний станет среднеразмерный кроссовер KGM Se-10, построенный на платформе Chery T2X. По предварительным данным, его моторная гамма будет включать бензиновые и гибридные установки.

Напомним, ранее компания KGM была известна как SsangYong. Однако ряд трудностей, в том числе финансовых, вынудил производителя из Южной Кореи искать инвестора, который буквально спасёт бизнес от окончательного разорения. В итоге масштабная реструктуризация привела к переименованию компании.

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