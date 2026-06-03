АвтоВАЗ представил обновлённый внедорожник Lada

В движение автомобиль приводит новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель — по сравнению со старым агрегатом он стал мощнее, но при этом расход топлива снизился, в зависимости от режима езды, от 3% до 30%. Изменилась и трансмиссия, причём водителю стало удобнее и переключать передачи за счёт переноса селектора, и пользоваться раздаточной коробкой, которая стала однорычажной.

Помимо этого, инженеры доработали подвеску и тормоза модели, также заметно изменилось её внешнее оформление. Так, здесь впервые использовались кузовные детали из двухсторонней оцинкованной стали: передняя панель, капот, крыша, крышка багажника и задний фартук. Внешне новинку можно отличить по 16-дюймовым колёсным дискам в оригинальном дизайне. Суммарно машина получила порядка 100 полностью новых и 60 модернизированных компонентов.

Рулевое колесо на внедорожнике унифицировано с Lada Granta, также здесь появились водительская подушка безопасности, более современная система отопления и кондиционирования салона, центральный замок.

Все подробности о Lada Niva Legend, его ценах и сроках появления в автосалонах, будут объявлены в ближайшее время.

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