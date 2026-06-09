В России ожидают массового ухода китайских автобрендов с рынка

«На российском рынке сейчас действительно представлено избыточное количество китайских автомобильных марок — их больше 60. Но это неустойчивая конструкция: рынок не может долго переваривать такое количество брендов, особенно в условиях высокой стоимости денег, давления на дилерскую маржу и конкуренции за склад, сервис, маркетинг и доверие клиента. По моей оценке, в ближайшие год-два мы увидим естественную консолидацию, и число активных китайских брендов может сократиться примерно вдвое», — считает эксперт.

Он отметил, что останутся в России те компании, которые способны обеспечить поставку автомобилей, а также полноценную дилерскую, сервисную и финансовую работу, а в выигрыше останутся марки с понятным модельным рядом, дилерской поддержкой и собственными финансовыми программами. При этом Пушевский заявил, что уже наблюдает эту картину по ряду китайских производителей.

«Слабые игроки, которые пришли на волне дефицита и не успели построить нормальную экосистему, постепенно уйдут или останутся в нишевом формате», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день российский рынок демонстрирует устойчивый рост спроса, так что для продавцов одним из ключевых факторов становится уже не только наличие автомобилей на складе, но также способность поддерживать «правильный» ассортимент и превращать положительную динамику в конкретные продажи.

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