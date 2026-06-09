Страховщики опять пожаловались на убыточность ОСАГО

По оценкам страховых компаний, объём выплат пострадавшим в авариях автомобилистам, расходы на ведение дел и отчисления в компенсационный фонд за четыре месяца составили 104,3%, то есть страховщики выплатили больше, чем собрали. Сам объём выплат вырос на 8,6%, до 119 197 рублей при средней стоимости «автогражданки» на уровне 7 557 рублей.

«Реформа индивидуализации тарифов ОСАГО повышает справедливость и стимулирует ответственное вождение. Именно благодаря ей страховщикам удаётся сдерживать тарифы в условиях повышенного уровня выплат. Однако необходимо также усилить меры по борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками, что позволит обеспечить снижение уровня выплат с учётом расходов на ведение дел ниже 100% и сделать рынок более стабильным и прозрачным», — заявил глава РСА Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что на сложившуюся ситуацию влияет сразу несколько факторов: общая экономическая ситуация, подорожание запчастей и сервисных услуг, недостаточный контроль за оформлением договоров водителями, рост страхового мошенничества и «неопределённость позиции судов по сверхлимитным выплатам».

По мнению экспертов, для «восстановления баланса» может потребоваться не только запуск проверки ОСАГО при помощи дорожных камер и усиление противодействия жуликам, но также пересмотр тарифов на страховку.

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