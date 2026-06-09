Водителей призвали не подвергать санкциям за один предмет на машинах

Отмечается, что в российском законодательстве предусмотрено наказание для водителей, которые используют «хитрые» рамки для сокрытия госномеров. Однако депутат отмечает, что в последнее время всё чаще к ответственности привлекают водителей, которые используют рамки, никак не препятствующие распознаванию знаков.

«Есть большая разница: установка, скажем, "шторок" или откидывающихся номеров, позволяющих скрыть госзнак дистанционно во время движения автомобиля, и различные рамки, иные механизмы крепления, которые не позволяют этого делать во время руления. Однако отдельные сотрудники пытаются наказывать водителей за вполне легальные рамки», — подчеркнул Нилов.

Согласно поправкам, изменения предложено внести в статью 12.2 КоАП РФ. А именно — установить, что под устройствами, которые скрывают, видоизменяют или препятствуют распознаванию «жестянок», следует понимать только те рамки для номеров, которые могут быть использованы во время движения машины.

«Существующая формулировка позволяет сотрудникам ГИБДД необоснованно квалифицировать в качестве устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, в том числе и такие крепления государственных регистрационных знаков, которые требуют исключительно ручного монтажа и демонтажа номеров, и не позволяют сделать это дистанционно из салона в процессе движения транспортного средства», — говорится в пояснительной записке к документу.

На данный момент законопроект, направленный на защиту добросовестных водителей от необоснованного привлечения к ответственности, направлен на рассмотрение кабмина.

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