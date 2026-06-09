Российский автобренд Volga рассказал о будущих новинках для россиян

«Мы планируем планомерное расширение линейки, в том числе за счет разработок собственной инженерной школы. Наша главная цель - не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов. Но сейчас критически важно сделать первый шаг, сделать его правильно. Фундамент этой долгосрочной стратегии мы закладываем прямо сейчас», — отметила топ-менеджер.

Также Фадеева сообщила, что премьера «принципиально новых» моделей состоится не ранее 2028 года. На данный момент более важным вопросом в компании назвали уверенное закрепление на российском рынке с нынешней линейкой машин.

«Текущая задача — уверенно закрепиться на рынке с нашей модельной линейкой, запустить проекты по разработке, а также освоению основных узлов и агрегатов», — заключила глава Volga.

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