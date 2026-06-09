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Опубликовано 09 июня 2026, 10:21
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Российский автобренд Volga рассказал о будущих новинках для россиян

В компании сообщили о планах по расширению модельного ряда
Российская марка Volga предложит россиянам новые автомобили. Отечественный производитель автомобилей «Волга» планирует не только расширение модельного ряда за счёт перелицованных машин азиатских партнёров, но также разработку с нуля собственных легковушек. Об этом глава бренда Татьяна Фадеева сообщила в беседе с RG.RU.
Российский автобренд Volga рассказал о будущих новинках для россиян
Volga

«Мы планируем планомерное расширение линейки, в том числе за счет разработок собственной инженерной школы. Наша главная цель - не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов. Но сейчас критически важно сделать первый шаг, сделать его правильно. Фундамент этой долгосрочной стратегии мы закладываем прямо сейчас», — отметила топ-менеджер.

Также Фадеева сообщила, что премьера «принципиально новых» моделей состоится не ранее 2028 года. На данный момент более важным вопросом в компании назвали уверенное закрепление на российском рынке с нынешней линейкой машин.

«Текущая задача — уверенно закрепиться на рынке с нашей модельной линейкой, запустить проекты по разработке, а также освоению основных узлов и агрегатов», — заключила глава Volga.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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