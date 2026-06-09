Водителям легковых машин позволят управлять багги

Сегодня автомобилистам разрешено садиться за руль самоходных машин категории AI, а для более тяжёлой техники массой до 3500 кг, в том числе восьмиместной, нужно получать удостоверение тракториста-машиниста. Теперь же для управления достаточно полученных в ГИБДД автомобильных водительских прав.

При этом уточняется, что для этого водитель должен быть не моложе 19 лет, а стаж управления соответствующей категорией машин должен составлять не менее 12 месяцев.

Садиться за руль можно на арендованной технике после прохождения соответствующего инструктажа.

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