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Опубликовано 10 июня 2026, 11:44
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«Мото Драйв 2026»: рёв моторов, драйв музыки и атмосфера настоящего семейного праздника

В начале июня в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв» прошёл фестиваль скорости
«Мото Драйв 2026»: рев моторов, драйв музыки и атмосфера настоящего семейного праздника!. 6 и 7 июня автодром «Игора Драйв» в третий раз превратился в эпицентр силы, скорости и невероятных эмоций, став грандиозным праздником для всей семьи. Это был уик-энд, где каждый — от самого юного болельщика до искушённого мотогонщика — нашёл развлечения по душе: бескомпромиссный спорт, мощная музыка и захватывающие шоу.
«Мото Драйв 2026»: рёв моторов, драйв музыки и атмосфера настоящего семейного праздника
пресс-служба фестиваля

В субботу, 6 июня, на шоссейно-кольцевой трассе проходили динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Зрители увидели две гонки, в каждой из которых участвовали представители нескольких классов мотоциклов. В воскресенье, 7 июня, зрители наблюдали захватывающую двухчасовую командную гонку на выносливость.

На трассе Ралли Мото Центра прошёл I этап Первенства России и IV этап чемпионата страны по мотокроссу. Это самая массовая и демократичная дисциплина, объединившая спортсменов всех возрастов.

© пресс-служба фестиваля

Площадка Центра Контраварийной Подготовки стала ареной Межрегиональных соревнований и Кубка России по фигурному управлению мотоциклом — мотоджимхане. На сложной и закрученной трассе райдеры демонстрировали феноменальное чувство габаритов и баланса.

Впервые частью программы фестиваля «Мото Драйв» стали соревнования на моноколёсах. В субботу на трассе «Игора Драйв Картинг» прошли заезды на время в формате тайм-атак, а также моноджимхана — слалом на трассе, размеченной конусами. В воскресенье состоялись гонка на моноколёсах и параллельный слалом.

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я выбрал вместо рекламы.
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© пресс-служба фестиваля

Гостей фестиваля на протяжении двух дней ждал заряд адреналина: выступление стант-райдеров, экстремальное шоу Freeride Engine с синхронными прыжками на квадроциклах и трюками через огненные кольца, а также трюки от легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги.

На выставке от проекта «Автокультура» гости увидели редкую технику разных эпох и стран, которая наглядно демонстрировала развитие конструкторской и дизайнерской мысли.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© пресс-служба фестиваля

Впервые зрители могли стать участниками событий — в «Мотоквесте», путешествуя из центра Санкт-Петербурга на «Мото Драйв», а также в заездах на регулярность движения по шоссейно-кольцевой трассе автодрома, где задача поддерживать заданную скорость стала настоящим испытанием.

Атмосферу праздника поддерживали выступления кавер-групп, живой оркестр и мощные DJ-сеты. Вечер субботы завершился душевным концертом инди-рок-группы «Сироткин», чьи искренние тексты создали уютную атмосферу, а яркую огненную точку в насыщенной воскресной программе поставил хедлайнер фестиваля — рэпер Icegergert (Георгий Гергерт), зарядив каждого зрителя своей невероятной энергией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© пресс-служба фестиваля

Насыщенная программа ждала и самых маленьких посетителей фестиваля «Мото Драйв» — гонки на беговелах, игры с командой аниматоров и различные мастер-классы не давали заскучать. Благодаря мотопочте, прошедшей при поддержке «Почты России», в любой уголок страны можно было отправить открытку с уникальным дизайном.

Фестивальная жизнь на «Игора Драйв» не заканчивается! Продолжение следует: 18 и 19 июля на автодроме пройдет «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» — грандиозный фестиваль скорости, музыки и драйва. Билеты можно приобрести на сайте автодрома.

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Автор:Светлана Ходос
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