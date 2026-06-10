«Мото Драйв 2026»: рёв моторов, драйв музыки и атмосфера настоящего семейного праздника

В субботу, 6 июня, на шоссейно-кольцевой трассе проходили динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Зрители увидели две гонки, в каждой из которых участвовали представители нескольких классов мотоциклов. В воскресенье, 7 июня, зрители наблюдали захватывающую двухчасовую командную гонку на выносливость.

На трассе Ралли Мото Центра прошёл I этап Первенства России и IV этап чемпионата страны по мотокроссу. Это самая массовая и демократичная дисциплина, объединившая спортсменов всех возрастов.