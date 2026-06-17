Россиянам назвали японские автомобили с самыми выносливыми моторами

Лидером «моторного» рейтинга стал седан Honda Accord четвёртого поколения. Автомобиль 1990 года выпуска сегодня доступен на вторичном рынке по цене от одной до четырех тысяч долларов (в пределах 73 — 290 тысяч рублей по курсу). При регулярной замене масла и своевременном техническом обслуживании он преодолевает более миллиона миль (около 1,6 миллиона километров).

На второе место эксперты поставили Lexus LS 460 2011 года выпуска. Средняя стоимость этой модели на вторичном рынке составляет 26 978 долларов (около 1,95 миллиона рублей). Это единственная машина в рейтинге, оснащённая восьмицилиндровым V-образным двигателем (V8). Седан четвёртого поколения оборудован исключительно надёжным агрегатом 1UR объёмом 4,6 литра.

Третья позиция у Toyota Camry 2014 модельного года. На вторичном рынке средняя цена машины — 12 372 долларам (около 900 тысяч рублей). Седан седьмого поколения имел базовый 2,5-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель или более мощный шестицилиндровый (V6) от Lexus ES 350. Оба варианта гарантируют надёжность и большой ресурс.

В десятку японских автомобилей с самыми надёжными моторами, по версии TopSpeed, также вошли Lexus ES (2015 год выпуска), Honda Accord (2015), Acura TLX (2016), Toyota Prius Prime (2022), Mazda3 (2014), Subaru Outback (2024) и Toyota Camry (2026).

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