Названы риски ежедневных коротких поездок для мотора

По словам специалиста, силовой агрегат просто не успевает выйти на рабочую температуру. Пока он греется, часть топлива сгорает не полностью и проникает в картер, смешиваясь с моторным маслом. Это меняет вязкость смазочного материала, то есть его способность эффективно циркулировать, защищать детали от трения при высоких температурах и обеспечивать лёгкий холодный пуск. Чем чаще повторяются такие короткие выезды, тем быстрее портятся свойства масла, подчеркнул Ожогин.

Одновременно в непрогретом двигателе образуется конденсат. «Современные смазочные материалы способны удерживать определенное количество воды без потери эксплуатационных качеств, однако при постоянной эксплуатации в режиме коротких поездок её объем может стать критическим. В результате образуется эмульсия, снижающая защитные свойства масла и ускоряющая износ деталей двигателя», — объясняет эксперт.

Частые холодные пуски и режим постоянного прогрева ведут к накоплению углеродистых отложений. От нагара в первую очередь страдают поршни, поршневые кольца, клапаны и свечи зажигания. Постепенно это приведёт к закоксовке колец, падению компрессии и повышенному расходу масла на угар. «Такие процессы развиваются постепенно и часто остаются незаметными для владельца до появления первых серьёзных симптомов», — указал собеседник.

Автомобилистам, которые выезжают ежедневно, но на короткие маршруты, эксперт рекомендует использовать качественное масло от проверенных продавцов и сокращать интервал замены. Разумным ориентиром для городской эксплуатации он назвал 7–8 тысяч километров вместо предельных значений из документации производителя.

«Если двигатель большую часть времени работает непрогретым, его ресурс неизбежно расходуется быстрее. Именно поэтому короткие поездки, которые кажутся безобидными, в долгосрочной перспективе могут оказаться для автомобиля значительно тяжелее, чем регулярные поездки на большие расстояния», — подытожил Константин Ожогин.

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