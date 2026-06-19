Россияне решили менять иномарки на новые Lada

По 6% в общем количестве иностранных машин, участвовавших в обмене на новую продукцию АвтоВАЗа, получили Opel, Skoda и Chery. Марки Kia и Volkswagen набрали по 5%, а Suzuki и Chevrolet — по 4%. Самыми востребованными моделями в роли сдаваемых автомобилей стали Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera.

По словам коммерческого директора компании Александра Шапринского, доминирование Renault в программе связано с тем, что раньше некоторые модели двух брендов выпускались на общей платформе, имели похожие потребительские свойства и находились в одной ценовой категории. Кроме того, до 2022 года французская марка постоянно занимала первое место по продажам в России, соответственно, в стране много таких машин. Сейчас их владельцы охотно пересаживаются на новые Lada, выбирая доступные варианты массового сегмента с недорогими запчастями и обслуживанием.

Основная масса иномарок, которые сдают при покупке новых Lada, была выпущена в 2010–2014 годах (38%). Средний пробег у таких автомобилей в этом году достиг 208 тысяч километров. Рекордный показатель зафиксирован у седана Toyota Corona 1993 года — 618,3 тысячи километров, а самый маленький — у кроссовера Belgee X70 (12,1 тысячи). Самым возрастным автомобилем в программе стал 38-летний Volkswagen Passat с пробегом 373,2 тысячи километров.

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