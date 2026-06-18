В России в продаже появился уникальный внедорожник Toyota

В России в продаже появился уникальный внедорожник ToyotaВ объявлении подчёркивается, что машина отличается выносливостью, которая нехарактерна для большинства современных аналогов
Особенностью внедорожника называют четырёхцилиндровый дизельный мотор объёмом 4,2 литра. После доработки он развивает 245 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента, однако в официальных бумагах значатся прежние 135 лошадиных сил. Этот нюанс предоставляет владельцу возможность уплачивать транспортный налог по минимальной ставке.
Механический топливный насос высокого давления и отсутствие сложной микроэлектроники сводят к нулю риск поломок из-за внешних факторов. Исполнение VX Limited предполагает наличие полного привода, «автомата» и двух баков для горючего общим объёмом 215 литров с механической перекачкой.
Машина подверглась основательной технической переработке, не утратив характер оригинального Land Cruiser 80. Нынешний владелец рассказал, что Toyota доработана с учётом интересных инженерных решений и качественных деталей, что сделало автомобиль средством для самых экстремальных путешествий в не самые туристические места.
Отмечается, что внедорожник имел единственного владельца. Показания одометра составляют всего девять тысяч километров, что для 30-летнего экземпляра настоящая редкость.
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