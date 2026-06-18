В России в продаже появился уникальный внедорожник Toyota

Особенностью внедорожника называют четырёхцилиндровый дизельный мотор объёмом 4,2 литра. После доработки он развивает 245 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента, однако в официальных бумагах значатся прежние 135 лошадиных сил. Этот нюанс предоставляет владельцу возможность уплачивать транспортный налог по минимальной ставке.

Механический топливный насос высокого давления и отсутствие сложной микроэлектроники сводят к нулю риск поломок из-за внешних факторов. Исполнение VX Limited предполагает наличие полного привода, «автомата» и двух баков для горючего общим объёмом 215 литров с механической перекачкой.

Машина подверглась основательной технической переработке, не утратив характер оригинального Land Cruiser 80. Нынешний владелец рассказал, что Toyota доработана с учётом интересных инженерных решений и качественных деталей, что сделало автомобиль средством для самых экстремальных путешествий в не самые туристические места.

Отмечается, что внедорожник имел единственного владельца. Показания одометра составляют всего девять тысяч километров, что для 30-летнего экземпляра настоящая редкость.

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