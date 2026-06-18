В ГД призвали передать государству контроль над дорожными камерами

Если поправки примут, фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме смогут только стационарные, передвижные и мобильные комплексы, принадлежащие Российской Федерации или её субъектам. Передавать дорожные камеры каким-либо физическим или юридическим лицам запретят.

Парламентарии объясняют: сегодня частные владельцы оборудования получают доход напрямую от количества выписанных штрафов, и это рождает конфликт интересов. Коммерческая выгода подталкивает устанавливать камеры не на действительно аварийно-опасных участках, а в местах, где водители чаще совершают ошибки. В результате приоритетом становится сбор денег, а не снижение числа ДТП. Из-за подобной практики автомобилисты постоянно оспаривают постановления, вынесенные на основании записей с таких комплексов.

«Контроль над дорожными комплексами фото- и видеофиксации, как и требования к их свойствам и расположению должны находиться исключительно в ведении государства. И, конечно, юридическую силу должны иметь только те нарушения ПДД, которые в автоматическом режиме зафиксированы на государственные камеры. Для частных компаний безопасность на дорогах — далеко не главное. Когда прибыль зависит от собранных штрафов, приоритетом становится большее количество комплексов в наиболее провокационных местах, часто с нарушением требований к установке камер», — говорит Нилов.

Дмитрий Гусев добавил, что дорожные комплексы должны работать на безопасность, а не на коммерческий план по штрафам. «Государство обязано обеспечить безопасность, а не создавать условия для коммерческого преследования водителей. Наш законопроект возвращает систему в правовое поле: фиксировать нарушения могут только уполномоченные государственные структуры с использованием оборудования, принадлежащего Российской Федерации или субъектам РФ. Это ликвидирует конфликт интересов и возвращает камерам их истинное назначение — профилактику ДТП, а не сбор», — поддержал коллег Дмитрий Свищёв.

Читайте также: