Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер

Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссоверНовый J7 станет второй моделью марки в России
Под капотом паркетника установлен 1,6-литровый турбомотор на 150 или 186 л. с. В связке с агрегатом работает 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.
По умолчанию автомобиль оснащается медиасистемой с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задними датчиками парковки, помощником при движении на уклоне, подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционным запуском двигателя.
Стоимость Jeland J7 на российском рынке начинается от 2 849 000 рублей.
Топовой версии дополнительно положены голосовое управление рядом функций, панорамная крыша, электропривод крышки багажника, подогрев задних сидений, передние парктроники, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон. Всё это оценивается в 3 049 000 рублей.
Полноприводный автомобиль в исполнении Престиж, помимо прочего, обзаведётся контролем рядности движения, адаптивным круиз-контролем с помощником движения в пробках, автоматическим управлением дальним светом фар. Цены на такую машину стартуют с отметки 3 349 000 рублей.
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