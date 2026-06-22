Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер

Под капотом паркетника установлен 1,6-литровый турбомотор на 150 или 186 л. с. В связке с агрегатом работает 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.

По умолчанию автомобиль оснащается медиасистемой с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задними датчиками парковки, помощником при движении на уклоне, подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционным запуском двигателя.