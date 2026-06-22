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Опубликовано 22 июня 2026, 07:55
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Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер

Новый J7 станет второй моделью марки в России
В РФ объявлены цены на новый питерский кроссовер Jeland. Российская марка раскрыла все подробности о новом автомобиле J7, производство которого налажено на заводе в петербургских Шушарах. Россиянам новинка будет предложена с единственным двигателем и в двух вариантах оснащения: Комфорт и Престиж.
Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер
Jeland

Под капотом паркетника установлен 1,6-литровый турбомотор на 150 или 186 л. с. В связке с агрегатом работает 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.

По умолчанию автомобиль оснащается медиасистемой с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задними датчиками парковки, помощником при движении на уклоне, подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционным запуском двигателя.

© Jeland

Стоимость Jeland J7 на российском рынке начинается от 2 849 000 рублей.

Топовой версии дополнительно положены голосовое управление рядом функций, панорамная крыша, электропривод крышки багажника, подогрев задних сидений, передние парктроники, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон. Всё это оценивается в 3 049 000 рублей.

Полноприводный автомобиль в исполнении Престиж, помимо прочего, обзаведётся контролем рядности движения, адаптивным круиз-контролем с помощником движения в пробках, автоматическим управлением дальним светом фар. Цены на такую машину стартуют с отметки 3 349 000 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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