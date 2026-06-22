В Москве прошёл RDS FEST

В Москве прошёл RDS FESTГлавный дрифт-фестиваль состоялся 20 июня на Moscow Raceway
Более 16 лет РДС объединяет пилотов, команды и болельщиков из различных субъектов России — и именно эта идея легла в основу концепции мероприятия. Гости и участники были объединены нескончаемой энергией дрифта и познакомились со спортсменами из разных уголков России.
Главным спортивным событием RDS FEST стала «Супербитва чемпионов РДС» — зрелищное противостояние звёзд российского дрифта. На трассу вышли титулованные пилоты Российской Дрифт Серии, представляющие разные регионы страны. Честь сибирской школы дрифта в битве сильнейших защищал двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян — пилот из Красноярска. Сочи и весь Южный регион в соревновании представил действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар. Приволжский федеральный округ представил пилот из Ульяновска, вице-чемпион RDS GP Антон Козлов, а чемпион RDS Open PRO Анатолий Щербак выступал за Москву. Гости фестиваля стали свидетелями яркой борьбы, впечатляющих перекладок и максимально плотных заездов. Победителем «Супербитвы чемпионов РДС» стал Антон Козлов.
Большое внимание гостей привлекли заезды и фестивальные активности пилотов Гран-При РДС и Открытого чемпионата РДС, среди которых были Сергей Кабаргин, Дамир Идиятулин, Владимир Афанасьев, Сергей Давидадзе и другие любимые зрителями спортсмены.
Второй год подряд в рамках фестиваля прошёл STAR PËR STARS AIMOL Challenge — проект для пилотов-любителей, позволяющий талантливым участникам заявить о себе и получить шанс представлять команду STAR PËR STARS AIMOL в рамках «Зимнего Кубка РДС». Сильнейшим из 10 участников соревнования стал пилот из Екатеринбурга Андрей Паули, которому в зимнем сезоне 2026-2027 предстоит защищать честь команды, наравне с ее постоянными участниками. Поддержку для участия в «Зимнем Кубке РДС» получит и второй финалист этого турнира Даниил Сулимов (г. Вологда). Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский отметил старания и большое стремление спортсмена к победе.
Традиционно большой интерес любителей дрифта вызвали свободные заезды RDS Matsuri. Владельцы минимально подготовленных автомобилей и даже базовых гражданских машин получили возможность выйти на гоночную трассу Moscow Raceway и испытать себя на двух конфигурациях, максимально приближённых к тем, которые используют профессиональные спортсмены во время чемпионатов РДС. Участниками RDS Matsuri стали 70 человек из 13 регионов России. На протяжении 9 часов они непрерывно покоряли боевые конфигурации и наслаждались проездами вместе с опытными пилотами.
Увлекательной частью спортивной программы стали шоу-заезды команды PANZERBOX RACING на кросс-карах. За рулём багги зрелищные проезды показывали пилоты из Татарстана Альберт Фатихов, Рустам Фатхудинов и Тарас Шатов. Последний также является участником соревнований Российской Дрифт Серии и в сезоне-2025 стал победителем казанского этапа RDS Open в зачётной группе NXT.
Но RDS FEST — это не только автоспортивные активности. На территории мероприятия действовали различные фестивальные зоны. В главном шатре RDS FEST комментаторы Российской Дрифт Серии Николай Свистун и Евгений Шадрин провели серию паблик-токов с гостями фестиваля. Блогер и пилот RDS Open сезона-2025 BIG RUSSIAN BOSS рассказал про свою любовь к дрифту и личный выбор автомобилей. А после общения ведущие разыграли среди зрителей билеты на дрифт-такси, пилотом которого стал сам блогер.
Ключевым событием в шатре стал паблик-ток с хедлайнерами фестиваля: Георгием Чивчяном, Романом Тиводаром, Антоном Козловым и Анатолием Щербаком. Пилоты обсудили итоги первой половины летнего гоночного сезона и поделились целями на оставшиеся этапы чемпионатов Российской Дрифт Серии. Также в шатре прошел мастер-класс профессионального автоспортивного фотографа Станислава Тена, который раскрыл гостям фестиваля тонкости динамичной съемки дрифта.
В шатре «РДС Изнутри» бессменная ведущая Российской Дрифт Серии Алиша Дюймовская принимала гостей из мира дрифта и автомобильной культуры. Встретились со зрителями и показали закулисье автоспорта пилот RDS Open и музыкант Владимир Афанасьев (Нигатив), блогер Антон Форсаж, пилот RDS GP и судья RDS Open Тимофей Добровольский, а также пилот команды PANZERBOX RACING Рустам Фатхутдинов.
Кроме того, в течение всего дня гости могли посетить сервис-парк, увидеть работу команд изнутри, пообщаться с пилотами во время автограф-сессий, познакомиться с выставкой автомобилей, принять участие в интерактивах и посетить специальные зоны для семейных активностей. Одним из самых популярных развлечений вновь стало дрифт-такси, позволившее зрителям почувствовать скорость, перегрузки и эмоции профессионального дрифта.
Насыщенный летний сезон-2026 Российской Дрифт Серии продолжается. Уже 11-12 июля в Москве на автодроме ADM Raceway пройдёт четвёртый этап Гран-При РДС. А 18-19 июля фанатов дрифта ждёт этап Открытого чемпионата РДС в Санкт-Петербурге в рамках «ГАРАЖ ФЕСТ ИГОРА ДРАЙВ».
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