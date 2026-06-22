В Москве прошёл RDS FEST

Более 16 лет РДС объединяет пилотов, команды и болельщиков из различных субъектов России — и именно эта идея легла в основу концепции мероприятия. Гости и участники были объединены нескончаемой энергией дрифта и познакомились со спортсменами из разных уголков России.

Главным спортивным событием RDS FEST стала «Супербитва чемпионов РДС» — зрелищное противостояние звёзд российского дрифта. На трассу вышли титулованные пилоты Российской Дрифт Серии, представляющие разные регионы страны. Честь сибирской школы дрифта в битве сильнейших защищал двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян — пилот из Красноярска. Сочи и весь Южный регион в соревновании представил действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар. Приволжский федеральный округ представил пилот из Ульяновска, вице-чемпион RDS GP Антон Козлов, а чемпион RDS Open PRO Анатолий Щербак выступал за Москву. Гости фестиваля стали свидетелями яркой борьбы, впечатляющих перекладок и максимально плотных заездов. Победителем «Супербитвы чемпионов РДС» стал Антон Козлов.