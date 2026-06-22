Новости
Опубликовано 22 июня 2026, 11:40
1 мин.

Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла

Производитель спорткаров потребовал удалить «слишком реалистичный» рендер
Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла. Графический дизайнер и блогер Кар Ли сообщил в своих соцсетях о претензиях из юридического отдела компании Ferrari, которые он получил из-за рендерного изображения двухколёсного Barrakuda, созданного им ещё в 2024 году.
Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла
Kardesign

Художник отметил, что занимается графическим дизайном около 20 лет и при создании изображения пытался представить, как мог бы выглядеть супербайк итальянского бренда, если бы производитель решил выпустить такую модель. При этом в его коллекции есть аналогичные рендеры, посвящённые другим маркам.

Ли отметил, что при создании мотоцикла ему очень хотелось, чтобы изображение попало на глаза представителей Ferrari. Однако теперь, когда картинка завирусилась в Сети и это произошло, он получил досудебную претензию с требованием удалить рендер.

В документе указано, что блогер «неправомерно использует символику бренда», а сам супербайк выглядит «слишком правдоподобно и вводит публику в заблуждение».

Автор вирусного изображения отметил, что выполнил требование Ferrari и удалил со своих страниц упоминания о Barrakuda. По его словам, претензия стала фактически признанием высокого качества его работы, но больше он не намерен фантазировать над тем, как могли бы выглядеть итальянские мотоциклы.

Читайте также:

  • Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны
  • В России выставлен на продажу 18-летний Hummer в состоянии нового
  • Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Ferrari
,
#мотоциклы
,
#курьёзы
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла