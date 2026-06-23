Россиянам объяснили необходимость прогрева мотора машин летом

«После продолжительной стоянки основной объём масла находится в поддоне двигателя. После запуска масляному насосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление и распределить смазку по всем важнейшим узлам: коленчатому и распределительным валам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе, а также элементам турбокомпрессора. Именно масло образует на поверхностях деталей прочную защитную пленку, которая снижает трение и предотвращает преждевременный износ в первые минуты работы двигателя», — пояснил эксперт.

Он отметил, что перед началом движения летом нужно подождать около минуты: этого времени достаточно для распределения смазки и необходимой защиты всех деталей. Однако до полного прогрева двигателя начинать движение нужно плавно, избегая высоких оборотов и резких ускорений. В первую очередь, это касается владельцев автомобилей с турбированными моторами, так как они более чувствительны к качеству смазки, особенно в первые минуты после запуска.

«Именно поэтому можно сказать, что современный летний прогрев — это прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надёжную защиту двигателя с первых секунд работы. Хорошее масло не только снижает износ, но и помогает двигателю уверенно принимать нагрузку, сохраняя его ресурс на долгие годы», — заключил Ожогин.

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