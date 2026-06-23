Новости
Опубликовано 23 июня 2026, 07:55
1 мин.

До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России

В Подмосковье власти намерены расширить сеть комплексов фиксации нарушений
В одном регионе РФ до конца года установят 300 новых дорожных камер. Власти Московской области в рамках комплекса мероприятий по усилению контроля на дорогах и для снижения аварийности намерены до конца 2026 значительно увеличить количество установленных на дорогах комплексов фиксации нарушений. Об этом говорится в сообщении регионального Минтранса, которое имеется в распоряжении Quto.ru.
До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России
РИА Новости / Евгений Одиноков

По словам зампреда правительства Московской области Артура Габиряна, до конца 2026 года на региональных дорогах будет модернизировано 500 действующих дорожных камер, а также установлено 300 новых.

Уточняется, что благодаря ранее принятым мерам в период с января по май 2026 года в регионе был зафиксирован минимальный за последние 10 лет уровень смертности на дорогах.

Помимо этого, заметно уменьшилось количество аварий по вине нетрезвых водителей — на 58%, до 55 происшествий. Всего за пять месяцев гаишники поймали и наказали более 6 000 пьяных водителей, в отношении 640 нарушителей было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — заключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Читайте также:

  • Россиянам объяснили необходимость прогрева мотора машин летом
  • В России предложили ввести абонементы на парковку
  • В Санкт-Петербурге «Игора Драйв» прошёл праздник мотокросса
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#законы
,
#камеры
,
#дорожные камеры
,
#штрафы
,
#автомобильные новости
,
#Подмосковье
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России