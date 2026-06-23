До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России

По словам зампреда правительства Московской области Артура Габиряна, до конца 2026 года на региональных дорогах будет модернизировано 500 действующих дорожных камер, а также установлено 300 новых.

Уточняется, что благодаря ранее принятым мерам в период с января по май 2026 года в регионе был зафиксирован минимальный за последние 10 лет уровень смертности на дорогах.

Помимо этого, заметно уменьшилось количество аварий по вине нетрезвых водителей — на 58%, до 55 происшествий. Всего за пять месяцев гаишники поймали и наказали более 6 000 пьяных водителей, в отношении 640 нарушителей было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — заключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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