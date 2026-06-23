До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе России

До 300 новых дорожных камер появится в 2026 в одном регионе РоссииВ Подмосковье власти намерены расширить сеть комплексов фиксации нарушений
По словам зампреда правительства Московской области Артура Габиряна, до конца 2026 года на региональных дорогах будет модернизировано 500 действующих дорожных камер, а также установлено 300 новых.
Уточняется, что благодаря ранее принятым мерам в период с января по май 2026 года в регионе был зафиксирован минимальный за последние 10 лет уровень смертности на дорогах.
Помимо этого, заметно уменьшилось количество аварий по вине нетрезвых водителей — на 58%, до 55 происшествий. Всего за пять месяцев гаишники поймали и наказали более 6 000 пьяных водителей, в отношении 640 нарушителей было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — заключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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