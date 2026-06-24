Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян

Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиянТретьей моделью бренда станет кроссовер J8
Под капотом вседорожника установлен 2,0-литровый турбомотор на 249 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — полный, с функцией управления вектором тяги.
Оснащение новинки будет включать 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, объединённую в едином изогнутом корпусе с тачскрином медиасистемы того же размера, проекционный дисплей, передние кресла с вентиляцией и массажем, выдвижную оттоманку для переднего пассажира, двухзонный климат-контроль с функцией ароматизации воздуха, встроенный видеорегистратор, акустику Sony с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
За безопасность в автомобиле станут отвечать 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», а также комплекс водительских ассистентов.
Сроки появления Jeland J8 в автосалонах марки, а также подробности о ценах и комплектациях модели, станут известны позднее.
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