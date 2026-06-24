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Опубликовано 24 июня 2026, 10:18
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Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян

Третьей моделью бренда станет кроссовер J8
Марка Jeland анонсировала новую машину для россиян. В ближайшее время модельный ряд российского бренда Jeland будет расширен за счёт нового кроссовера J8. Автомобиль, как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе компании, станет флагманом производителя в нашей стране, а его производство наладят на заводе в петербургских Шушарах.
Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян
Jeland

Под капотом вседорожника установлен 2,0-литровый турбомотор на 249 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — полный, с функцией управления вектором тяги.

Оснащение новинки будет включать 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, объединённую в едином изогнутом корпусе с тачскрином медиасистемы того же размера, проекционный дисплей, передние кресла с вентиляцией и массажем, выдвижную оттоманку для переднего пассажира, двухзонный климат-контроль с функцией ароматизации воздуха, встроенный видеорегистратор, акустику Sony с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

© Jeland

За безопасность в автомобиле станут отвечать 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», а также комплекс водительских ассистентов.

Сроки появления Jeland J8 в автосалонах марки, а также подробности о ценах и комплектациях модели, станут известны позднее.

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Автор:Светлана Ходос
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