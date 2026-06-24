Марка Jeland анонсировала новый автомобиль для россиян

Под капотом вседорожника установлен 2,0-литровый турбомотор на 249 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — полный, с функцией управления вектором тяги.

Оснащение новинки будет включать 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, объединённую в едином изогнутом корпусе с тачскрином медиасистемы того же размера, проекционный дисплей, передние кресла с вентиляцией и массажем, выдвижную оттоманку для переднего пассажира, двухзонный климат-контроль с функцией ароматизации воздуха, встроенный видеорегистратор, акустику Sony с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.