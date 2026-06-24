Новости
Опубликовано 24 июня 2026, 13:09
1 мин.

Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России

Продажи L4 начнутся в ближайшее время
В РФ представлен новый компакт-кросс марки Tenet Plus. Российский автомобильный бренд анонсировал скорое появление на российском рынке нового городского кроссовера под названием L4. В линейке марки автомобиль займёт место на самой нижней ступени и, как ожидается, окажется самым бюджетным.
Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России
Tenet Plus

Автомобиль можно узнать по бамперу сложной формы с крупными воздухозаборниками, крупной фактурной решётке радиатора с рисунком в стиле «бриллиантового узора», многоярусной головной оптике, рельефному капоту и развитым колёсным арками.

Никаких подробностей о техническом оснащении и комплектациях новинки пока нет, а изображения внутреннего оформления модели будут раскрыты позднее.

Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России

© Tenet Plus

Старт продаж Tenet Plus L4 запланирован на III квартал 2026 года.

Читайте также:

Автор:Светлана Ходос
Теги:
#SUV / внедорожники
,
#продажи
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России