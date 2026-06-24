Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России

Автомобиль можно узнать по бамперу сложной формы с крупными воздухозаборниками, крупной фактурной решётке радиатора с рисунком в стиле «бриллиантового узора», многоярусной головной оптике, рельефному капоту и развитым колёсным арками.

Никаких подробностей о техническом оснащении и комплектациях новинки пока нет, а изображения внутреннего оформления модели будут раскрыты позднее.