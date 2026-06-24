Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России

Опубликовано 24 июня 2026, 13:091 мин.
Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для РоссииПродажи L4 начнутся в ближайшее время
В РФ представлен новый компакт-кросс марки Tenet Plus. Российский автомобильный бренд анонсировал скорое появление на российском рынке нового городского кроссовера под названием L4. В линейке марки автомобиль займёт место на самой нижней ступени и, как ожидается, окажется самым бюджетным.
Tenet Plus
Автомобиль можно узнать по бамперу сложной формы с крупными воздухозаборниками, крупной фактурной решётке радиатора с рисунком в стиле «бриллиантового узора», многоярусной головной оптике, рельефному капоту и развитым колёсным арками.
Никаких подробностей о техническом оснащении и комплектациях новинки пока нет, а изображения внутреннего оформления модели будут раскрыты позднее.
Старт продаж Tenet Plus L4 запланирован на III квартал 2026 года.
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