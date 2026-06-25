Deepal анонсировал появление в России нового крутого кроссовера

В движение автомобиль приводит самая выгодная по налогам на территории нашей страны гибридная силовая установка последовательного типа, в которой бензиновый двигатель работает как генератор для зарядки 31,73-киловаттной батареи. Характеристики агрегатов не раскрываются, но уточняется, что разгон с места до «сотни» занимает 7,7 секунды, а запас хода достигает 992 км, из которых около 174 км — на электротяге.

Внешность новинки была разработана в итальянском дизайн-центре компании в Турине командой специалистов под руководством Бертрана Баха.

Оснащение будет включать медиасистему с поворотным тачскрином Sunflower диагональю 15,6 дюйма с поддержкой голосовых команд и управления жестами, акустику Sony с 14 динамиками, панорамную крышу площадью 1,9 квадратных метров, подогревом всех сидений, руля, форсунок стеклоомывателя.

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