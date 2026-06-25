Россиянам объяснили зависимость расхода топлива от манеры езды

В первую очередь, к увеличению расхода топлива ведёт агрессивная езда, считает вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр. При этом он отметил, что экономичности водители могут поучиться у дальнобойщиков: они едут равномерно, стараются реже тормозить и не превышают крейсерскую скорость.

«Город не подразумевает экономичной езды. В любом случае вы будете тратить топлива больше, чем на трассе. Если вы едете на четвёртой скорости, то это должна быть не третья скорость, которая почти переключается в четвёртую, а именно четвёртая. Можно даже смотреть больше на тахометр, чтобы не задирать обороты», — пояснил эксперт.

Впрочем, по его словам, все эти решения позволят сэкономить не более литра бензина, но сойдут на нет при любом резком маневре.

«Можно выключить кондиционер, но это всё по большому счету сэкономит максимум литр. За городом мы можете выбрать равномерную скорость 70 км/ч, не тормозить, ехать ровно. Это всё будет работать. Однако потом вам вдруг придется уйти маневром от аварийной ситуации, и вся экономия станет бесполезна», — заключил Хайцеэр.

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