В России сертифицировали люксовый кроссовер Rox

«Концерн Rox Motor объявляет о получении ОТТС для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде», — отметили в компании.

Предполагается, что первые локализованные машины поступят в дилерские центры в сентябре 2026 года, а цены на паркетник будут объявлены в августе.

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