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Опубликовано 25 июня 2026, 08:57
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Россиянам напомнили об ограниченном сроке хранения топлива в канистрах

Свойства бензина могут сохраниться только при определённых условиях
Россиянам напомнили об ограниченном сроке хранения топлива в канистрах. По действующим национальным стандартам, гарантийный срок хранения бензина для автомобилей в специальной герметичной таре может достигать года со дня изготовления, при этом нужно соблюдать ряд условий. В обычном же гараже соблюсти их крайне сложно, так что сроки заметно сокращаются, напомнил технический тренер сети сервисных центров Сергей Пономарёв в беседе с RG.RU.
Россиянам напомнили об ограниченном сроке хранения топлива в канистрах
РИА Новости / Константин Михальчевский

«В металлической или качественной специальной топливной пластиковой канистре, стоящей в тени при умеренной температуре, бензин можно считать нормальным примерно 3-6 месяцев. Затем начинается постепенное ухудшение свойств», — отметил эксперт.

Долгое хранение в гараже может привести к тому, что в топливе постепенно теряются лёгкие фракции, оно окисляется, в нём растёт доля смолистых соединений, оно хуже испаряется и воспламеняется. Всё это, по его словам, может привести к тому, что автомобилисты начинают наблюдать проблемы с запуском двигателя, детонацией, также растёт риск появления нагара. В первую очередь, проблемы могут затронуть современные машины, для старых атмосферных моторов последствия будут менее заметны.

В первую очередь, хранить бензин нужно в качественных канистрах — металлическая и сертифицированная пластиковая тара лучше защищает содержимое от попадания воздуха и других негативных эффектов, чем «технические ёмкости непонятного назначения» или случайные пластиковые бутылки. При этом открывать её нужно как можно реже: это позволит сохранить свойства дольше. Кроме того, срок жизни «горючего» сокращается из-за высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

«Если есть сомнения в возрасте и качестве топлива, экспериментировать на сложном двигателе вообще не стоит. Экономия на одной старой канистре очень легко превращается в расходы на промывку форсунок, ремонт топливной системы или борьбу с детонацией, которые многократно превосходят стоимость свежего бензина», — заключил Пономарёв.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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