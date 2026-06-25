Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с топливом

Суть схемы заключается в том, что автомобилистам обещают доступ к актуальной информации о наличии «горючего» на заправках по всей России. Помимо этого, приложение якобы позволяет планировать поездки с учётом доступности топлива на определённых АЗС, также водитель может сохранять избранные точки на карте.

«Для повышения доверия утверждается, что сервис использует открытые данные для построения карты. Чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, пользователю предлагают скачать APK-файл для Android. После установки приложение запрашивает доступ к геолокации устройства и файлам пользователя», — отмечают эксперты по кибербезопасности.

При этом уточняется, что жулики сознательно просят установить файл напрямую, а не скачать его из фирменного магазина приложений, где программа проходит проверку на безопасность.

Чтобы минимизировать риски, россиянам рекомендуют не доверять сервисам, если необходимо скачивать APK-файлы из неизвестных источников, по возможности пользоваться только теми сервисами, которые имеются в официальных магазинах приложений, а также проверять репутацию сервисов, которыми они пользуются.

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