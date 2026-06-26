Россиянам назвали главную опасность избытка китайских автобрендов

Эксперт отметил, что в ближайшие годы избыток брендов может стать причиной их масштабного сокращения, а главная угроза идёт от самих же китайских конкурентов.

«За последние годы Китай превратился в крупнейший автомобильный рынок мира. Внутри страны работают сотни производителей, многие из которых стремятся выйти на зарубежные рынки. После ухода ряда западных брендов российский рынок оказался одной из самых привлекательных площадок для экспансии. В результате многие компании поспешили занять освободившиеся ниши. Однако объем рынка остается ограниченным. Даже при высоком спросе невозможно бесконечно увеличивать количество игроков без последующей консолидации», — подчеркнул Коган.

Он отметил, что нынешняя ситуация в России напоминает китайский рынок 15-летней давности, когда на рынке «существовали десятки малоизвестных производителей, многие из которых инвестировали в развитие и расширение модельного ряда». В итоге со временем конкуренция усилилась, а небольшие игроки были поглощены более крупными или вовсе прекратили существование. Сегодня то же самое происходит на экспортных рынках.

Эксперт подчеркнул, что само по себе присутствие марки требует серьёзных затрат, а просто привезти машину и продать её недостаточно. Необходимо также поддерживать склад запчастей, развивать дилерскую сеть, обеспечивать гарантийное обслуживание, обучать персонал и обновлять модельный ряд. В итоге небольшим производителям такие расходы оказываются не по карману.

Усиливает давление сама структура автопрома КНР, так как многие компании находятся в постоянной гонке за объёмом продаж и для сохранения позиции вынуждены снижать цены, вводить скидки и чаще обновлять модели. Со временем стратегия может обернуться падением прибыли.

Помимо этого, мало выигрывают от своего присутствия на зарубежных рынках производители со скромным модельным рядом, недостаточно развитой дилерской сетью или невозможностью обеспечить послепродажное обслуживание. В этой ситуации наиболее уязвимы небольшие компании. В то же время крупные фирмы со своим производством, разработками и технологиями способны поддерживать своё присутствие даже в периоды снижения спроса.

Впрочем, Коган исключил массовый уход автопроизводителей из нашей страны. Напротив: в будущем именно автопром из КНР останется «доминирующей силой», но вместо десятков небольших марок рынок перейдёт к модели, когда основной объём продаж будет приходиться на несколько крупных игроков.

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