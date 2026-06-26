Китайская марка Haval рассекретила новый большой кроссовер

Автомобиль будет построен на платформе GWM One, а покупатели смогут выбрать между пяти- и шестиместной версиями. Размеры первой составляют 5138 х 2050 х 1970 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 3000 мм. Длина трёхрядной модификации увеличена до 5299 мм при том же расстоянии между осями.

Несмотря на отсутствие рамы, производитель позиционирует машину на несущем кузове как полноценный внедорожник. Моторная гамма включает исключительно гибридные силовые установки Hi4 на базе 1,5-литрового наддувного двигателя мощностью 167 л. с. В перспективе также ожидается выход более производительного варианта с 238-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра. А вот информации о характеристиках электрических агрегатов пока нет.