Китайская марка Haval рассекретила новый большой кроссовер

Китайская марка Haval рассекретила новый большой кроссоверМодель H10 станет флагманом линейки бренда
Автомобиль будет построен на платформе GWM One, а покупатели смогут выбрать между пяти- и шестиместной версиями. Размеры первой составляют 5138 х 2050 х 1970 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 3000 мм. Длина трёхрядной модификации увеличена до 5299 мм при том же расстоянии между осями.
Несмотря на отсутствие рамы, производитель позиционирует машину на несущем кузове как полноценный внедорожник. Моторная гамма включает исключительно гибридные силовые установки Hi4 на базе 1,5-литрового наддувного двигателя мощностью 167 л. с. В перспективе также ожидается выход более производительного варианта с 238-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра. А вот информации о характеристиках электрических агрегатов пока нет.
Известно, что все версии машины будут оснащаться 42,8-киловаттным аккумулятором, способным обеспечить запас хода на электротяге до 180 км.
Автомобиль будет оснащаться цифровой приборкой, мульимедиа с крупным тачскрином, двухзонным климат-контролем, интегрированным в потолок монитором для пассажиров заднего ряда, термобоксом, вентиляцией передних сидений, селектором трансмиссии на рулевом колесе, благодаря чему на центральном тоннеле найдётся место для блока физических кнопок.
Также ожидается, что вседорожник обзаведётся полноуправляемым шасси с поворотными задними колёсами и продвинутым комплексом водительских ассистентов Coffee Pilot 3 на базе лидара.
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