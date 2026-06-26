Водителей предупредили о последствиях «предзаказа» топлива

Эксперт отметил, что в случае, если водители соглашаются на предложение жуликов, то дальше в ход идёт «стандартная схема» с кодом, который нужно ввести на определённом сайте.

«Если это сделать, аккаунты в мессенджерах попадут в руки мошенников. Ещё одна схема связана с талонами на топливо, которые якобы выдают по госпрограмме. Жертве звонит “представитель Минтранса” и предлагает талон на 20 литров бензина. Его нужно активировать в течение 48 часов. В итоге водителей убеждают установить фишинговое приложение или продиктовать код из СМС», — отметил Щербаченко.

По его словам, лучшим способом не стать жертвой мошенников является немедленное прекращение разговора, особенно если звонок поступил с неизвестного номера.

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