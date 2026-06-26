Водителей предупредили о последствиях «предзаказа» топлива

Опубликовано 26 июня 2026, 14:271 мин.
Водителей предупредили о последствиях «предзаказа» топливаАферисты начали применять новую схему обмана
Водителей предупредили об опасности «предварительной записи» на получение топлива . В России мошенники начали использовать новую схему, согласно которой автомобилистам предлагают получить топливо по предзаказу. Если граждане на фоне ажиотажного спроса соглашаются, то дальше они рискуют стать жертвами обмана, предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
PhotoXPress.ru
Эксперт отметил, что в случае, если водители соглашаются на предложение жуликов, то дальше в ход идёт «стандартная схема» с кодом, который нужно ввести на определённом сайте.
«Если это сделать, аккаунты в мессенджерах попадут в руки мошенников. Ещё одна схема связана с талонами на топливо, которые якобы выдают по госпрограмме. Жертве звонит “представитель Минтранса” и предлагает талон на 20 литров бензина. Его нужно активировать в течение 48 часов. В итоге водителей убеждают установить фишинговое приложение или продиктовать код из СМС», — отметил Щербаченко.
По его словам, лучшим способом не стать жертвой мошенников является немедленное прекращение разговора, особенно если звонок поступил с неизвестного номера.
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Источник:News.ru
Автор:Светлана Ходос
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