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Опубликовано 29 июня 2026, 09:20
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В России почти нет соблюдающих правила самокатчиков

Более 90% пользователей СИМ игнорируют ПДД
Более 90% пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) нарушают правила дорожного движения. Как говорится в исследовании отечественного разработчика в области ИИ-видеонаблюдения Netvision, основным нарушением оказался проезд на самокате по пешеходному переходу.
В России почти нет соблюдающих правила самокатчиков
РИА Новости / Наталья Селиверстова

В основу исследования легли данные о поездках водителей электросамокатов в Екатеринбурге и Самаре. Уточняется, что всего было проанализировано порядка 80 тыс. поездок на арендованных и личных СИМ.

Сообщается, что в Екатеринбурге из 30 тыс. поездок за месяц перед «зеброй» не спешились, как того требуют ПДД, 89% пользователей — то есть более 27 тыс. самокатчиков. В Самаре — 88% (53,7 тыс. поездок, 47 тыс. нарушителей).

Помимо этого, нередко фиксировались случаи поездки на самокате вдвоём, что также противоречит российскому законодательству.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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