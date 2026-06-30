Банк России изменил правила расчёта выплат по ОСАГО

Изменения коснулись порядка формирования справочников запчастей, которые используют страховщики. Обновлённую редакцию документа Российский союз автостраховщиков должен утвердить не позднее чем через три месяца.

Согласно обновлённым правилам, при определении стоимости детали страховым компаниям запрещено учитывать цену её аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинала. Кроме того, цены на расходники теперь должны определяться без учёта скидок и на основе их рыночной стоимости.

Также изменения затронут расчёты затрат на одноразовые компоненты — например, уплотнители и наклейки. Если сегодня страховщики включают в стоимость не более 2% цены заменяемых запчастей, что далеко не всегда позволяет покрыть затраты, то после вступления нововведений в силу они будут обязаны включать расходы на них в полном объёме.

Новый порядок расчётов начнёт действовать с 11 июля 2026 года. Регулятор отмечает, что он приведёт к увеличению выплат на 10%.

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