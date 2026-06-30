Новости
Опубликовано 30 июня 2026, 10:53
3 мин.

В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

27 и 28 июня лучшие дрифтеры поборолись за победу на автодроме «Игора Драйв»
В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. 27 и 28 июня на автодроме «Игора Драйв» состоялся второй этап чемпионата, который собрал сильнейших дрифтеров северной столицы и Ленинградской области, а также представителей других регионов страны — Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелии.
В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
Пресс-служба автодрома «Игора драйв»

В субботу прошли квалификационные заезды, в рамках которых дрифтеры совершили две одиночные попытки, стараясь максимально точно выполнить судейское задание. В воскресенье пилотов ждала двойная сетка топ-16, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала.

Лидером на этап приехал Анатолий Кизин на BMW E92, его преследовали Артём Каневский на BMW E30 и Елисей Никитин на Toyota Altezza. В командном зачёте лидировала ISKRA Racing, всего на три балла опережавшая коллектив «Есть вопросы».

© Пресс-служба автодрома «Игора драйв»

Если первый этап прошёл при доминировании гонщиков на BMW, то во втором этапе японская техника нанесла ответный удар. В квалификации в топ-5 попали лишь два пилота на машинах баварской марки.

Победу, показав в лучшей попытке 100 баллов, одержал Елисей Никитин. Вторым с 99 баллами стал Матвей Вахрушев на Nissan Silvia S13, третьим — Никита Горбрайх (98 баллов) на BMW E92. За ними расположились Артём Лейтис (97,5 балла) на Nissan Fairlady Z и Артём Каневский (97,5 балла) на BMW E30.

Лидер сезона и триумфатор первого этапа Анатолий Кизин в квалификации стал лишь седьмым — его заезд судьи оценили в 93,5 балла.

© Пресс-служба автодрома «Игора драйв»

Однако в парных заездах Кизин доминировал, даже несмотря на то, что из-за слабой квалификации ему регулярно доставались соперники из числа фаворитов. На пути к финалу ему уступили Михаил Живой, Матвей Вахрушев, Денис Антрушин и Артём Лейтис.

Лейтис на своем пути победил Владислава Вторушина, Артёма Каневского и Елисея Никитина. Проиграв Кизину, Артём опустился в нижнюю сетку, где в финале победил Дениса Антрушина, и вновь встретился с Кизиным в суперфинале. Однако и на этот раз Анатолий оказался сильнее.

В итоге золото у Анатолия Кизина, серебро — у Артёма Лейтиса, а бронза — у Дениса Антрушина.

© Пресс-служба автодрома «Игора драйв»

По итогам двух этапов Анатолий Кизин лидирует с 262 баллами, а после сильного выступления во втором этапе в первую тройку ворвались Артём Лейтис (195 очков) и Денис Антрушин (158 очков). Неудачно выступившие на этапе Артём Каневский (134 балла) и Елисей Никитин (92 балла) опустились на четвёртое и пятое место соответственно.

В командном зачёте произошла смена лидера. «Питерский щит х Есть вопросы» захватили первое место и заметно оторвались от соперников. На счету команды, которую представляют Анатолий Кизин, Денис Антрушин и Матвей Вахрушев, 420 очков. На второе место вышла команда Feel Auto-VS — 232 балла. Ее представляют Артём Лейтис и Егор Филимоненок. Лидирующая до начала этапа команда ISKRA Racing откатилась на третье место, хотя уступает совсем немного — на счету Елисея Никитина, Артёма Каневского и Юрия Алексашина 226 очков.

© Пресс-служба автодрома «Игора драйв»

Имена чемпионов станут известны в самом конце лета, на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, который пройдет 29 и 30 августа.

Читайте также:

  • Банк России изменил правила расчёта выплат по ОСАГО
  • В России водителей предупредили об изменениях правил движения
  • Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Дрифт
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту