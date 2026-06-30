В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

В субботу прошли квалификационные заезды, в рамках которых дрифтеры совершили две одиночные попытки, стараясь максимально точно выполнить судейское задание. В воскресенье пилотов ждала двойная сетка топ-16, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала.

Лидером на этап приехал Анатолий Кизин на BMW E92, его преследовали Артём Каневский на BMW E30 и Елисей Никитин на Toyota Altezza. В командном зачёте лидировала ISKRA Racing, всего на три балла опережавшая коллектив «Есть вопросы».