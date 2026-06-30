В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

В Санкт-Петербурге состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту27 и 28 июня лучшие дрифтеры поборолись за победу на автодроме «Игора Драйв»
В субботу прошли квалификационные заезды, в рамках которых дрифтеры совершили две одиночные попытки, стараясь максимально точно выполнить судейское задание. В воскресенье пилотов ждала двойная сетка топ-16, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала.
Лидером на этап приехал Анатолий Кизин на BMW E92, его преследовали Артём Каневский на BMW E30 и Елисей Никитин на Toyota Altezza. В командном зачёте лидировала ISKRA Racing, всего на три балла опережавшая коллектив «Есть вопросы».
Если первый этап прошёл при доминировании гонщиков на BMW, то во втором этапе японская техника нанесла ответный удар. В квалификации в топ-5 попали лишь два пилота на машинах баварской марки.
Победу, показав в лучшей попытке 100 баллов, одержал Елисей Никитин. Вторым с 99 баллами стал Матвей Вахрушев на Nissan Silvia S13, третьим — Никита Горбрайх (98 баллов) на BMW E92. За ними расположились Артём Лейтис (97,5 балла) на Nissan Fairlady Z и Артём Каневский (97,5 балла) на BMW E30.
Лидер сезона и триумфатор первого этапа Анатолий Кизин в квалификации стал лишь седьмым — его заезд судьи оценили в 93,5 балла.
Однако в парных заездах Кизин доминировал, даже несмотря на то, что из-за слабой квалификации ему регулярно доставались соперники из числа фаворитов. На пути к финалу ему уступили Михаил Живой, Матвей Вахрушев, Денис Антрушин и Артём Лейтис.
Лейтис на своем пути победил Владислава Вторушина, Артёма Каневского и Елисея Никитина. Проиграв Кизину, Артём опустился в нижнюю сетку, где в финале победил Дениса Антрушина, и вновь встретился с Кизиным в суперфинале. Однако и на этот раз Анатолий оказался сильнее.
В итоге золото у Анатолия Кизина, серебро — у Артёма Лейтиса, а бронза — у Дениса Антрушина.
По итогам двух этапов Анатолий Кизин лидирует с 262 баллами, а после сильного выступления во втором этапе в первую тройку ворвались Артём Лейтис (195 очков) и Денис Антрушин (158 очков). Неудачно выступившие на этапе Артём Каневский (134 балла) и Елисей Никитин (92 балла) опустились на четвёртое и пятое место соответственно.
В командном зачёте произошла смена лидера. «Питерский щит х Есть вопросы» захватили первое место и заметно оторвались от соперников. На счету команды, которую представляют Анатолий Кизин, Денис Антрушин и Матвей Вахрушев, 420 очков. На второе место вышла команда Feel Auto-VS — 232 балла. Ее представляют Артём Лейтис и Егор Филимоненок. Лидирующая до начала этапа команда ISKRA Racing откатилась на третье место, хотя уступает совсем немного — на счету Елисея Никитина, Артёма Каневского и Юрия Алексашина 226 очков.
Имена чемпионов станут известны в самом конце лета, на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, который пройдет 29 и 30 августа.
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