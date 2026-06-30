Гриб призвал увеличить время на оплату парковки до двух часов

«Я считаю, что надо обязательно увеличивать время на оплату парковки. Пять минут — это смешно. Бывают сбои интернета, связи. Считаю, что этот период должен быть не менее двух часов», — подчеркнул он.

По его словам, сегодня этот вариант является одним из самых простых технологических решений.

Эксперт напомнил, что сегодня в Москве автомобилистам даётся пять минут на оплату стоянки, столько же — чтобы покинуть машиноместо после завершения парковочной сессии. Если превысить этот срок — нарушитель получает «письмо счастья».

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