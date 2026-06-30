Опубликовано 30 июня 2026, 13:531 мин.
Гриб призвал увеличить время на оплату парковки до двух часовВ ОП нашли радикальное решение технических проблем с оплатой парковки
Гриб призвал увеличить время на оплату парковки до двух часов. После того, как водитель поставил автомобиль на платную стоянку, ему нужно давать на оплату не менее двух часов вместо нынешних пяти минут. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.
РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Я считаю, что надо обязательно увеличивать время на оплату парковки. Пять минут — это смешно. Бывают сбои интернета, связи. Считаю, что этот период должен быть не менее двух часов», — подчеркнул он.
По его словам, сегодня этот вариант является одним из самых простых технологических решений.
Эксперт напомнил, что сегодня в Москве автомобилистам даётся пять минут на оплату стоянки, столько же — чтобы покинуть машиноместо после завершения парковочной сессии. Если превысить этот срок — нарушитель получает «письмо счастья».
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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