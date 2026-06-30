Объявлена дата начала производства обновлённой Lada Niva Legend

Опубликовано 30 июня 2026, 13:371 мин.
Объявлена дата начала производства обновлённой Lada Niva LegendСерийный выпуск внедорожника стартует в будущем месяце
АвтоВАЗ объявил дату начала производства обновлённой Lada Niva Travel. На Волжском автозаводе раскрыли сроки запуска серийной сборки отечественного внедорожника. Как сообщили в пресс-службе предприятия, событие будет приурочено к 60-летию сборочной площадки: 20 июля 1966 года было подписано постановление о строительстве площадки в Тольятти.
РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Известно, что рестайлинговая Niva Travel получит более 100 новых и 60 модернизированных узлов и деталей, в том числе подвеску, тормоза, кузов из оцинкованной стали.
В движение её станет приводить 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л. с.
Производство модели начнётся 20 июля 2026 года. Сроки появления обновлённой Lada Niva Travel в автосалонах марки пока не раскрываются, но можно предположить, что старт продаж автомобиля намечен на конец июля.
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