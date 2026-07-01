Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

«Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесённую ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление», — пояснил эксперт.

В этом случае злоумышленники используют страх жертвы перед уголовным наказанием, а также незнанием того, что наступает оно только в случае нанесения тяжкого вреда здоровью пешехода. При этом небольшая ссадина — это не более чем лёгкий вред.

К слову, сама инсценировка удара считается, согласно российским законам, мошенничеством, а попытка получить деньги под угрозой попадает под статью о вымогательстве.

«Дальше вызывайте ГИБДД и оформляйте всё как дорожное происшествие. Уезжать нельзя, иначе наступит ответственность по статье 12.27 КоАП ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Пока ждёте инспектора, снимайте на телефон положение машины, отсутствие вмятин и поведение второго участника», — отметил Свечников.

Также он отметил, что помочь в разрешении спора позволит видеорегистратор, так как запись показывает сам момент контакта. Позднее криминалисты смогут также определить, имел ли место наезд, либо человек сам кинулся на машину. При вскрытии обмана аферисту грозит реальное наказание о заведомо ложном доносе.

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