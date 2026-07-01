Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркой

Опубликовано 01 июля 2026, 08:141 мин.
Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркойРоссийский бренд Jeland рассекретил кросс-купе C5
Марка Jeland анонсировала новый кросс-купе. В ближайшее время модельный ряд российского автобренда будет расширен за счёт нового городского купеобразного кроссовера С5, который является перелицованным одноимённым автомобилем Omoda. Премьера новинки состоится в ближайшие дни.
Jeland
Под капотом установлен 147-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод — передний или полный.
Оснащение включает 8,0-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, панорамную крышу с люком, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В зависимости от комплектации, модель будет оборудована колёсными дисками размером 18 или 18 дюймов.
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