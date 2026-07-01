Новости
Опубликовано 01 июля 2026, 08:14
1 мин.

Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркой

Российский бренд Jeland рассекретил кросс-купе C5
Марка Jeland анонсировала новый кросс-купе. В ближайшее время модельный ряд российского автобренда будет расширен за счёт нового городского купеобразного кроссовера С5, который является перелицованным одноимённым автомобилем Omoda. Премьера новинки состоится в ближайшие дни.
Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркой
Jeland

Под капотом установлен 147-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод — передний или полный.

Оснащение включает 8,0-дюймовую виртуальную панель приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, панорамную крышу с люком, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В зависимости от комплектации, модель будет оборудована колёсными дисками размером 18 или 18 дюймов.

© Jeland

Российский дебют Jeland C5 состоится 4 июля в Санкт-Петербурге на фестивале VK Fest.

Читайте также:

  • Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков
  • В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM
  • Гриб призвал увеличить время на оплату парковки до двух часов
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Jeland
,
#Omoda
,
#SUV / внедорожники
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркой