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Опубликовано 01 июля 2026, 10:00
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В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

Модель получила ряд новых опций
АвтоВАЗ объявил о начале выпуска новой версии популярной Lada. Волжский автозавод сообщил о старте производства новой модификации автомобилей семейства Vesta с расширенным перечнем оборудования. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.
В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta
Lada

Оснащение новинки включает климат-контроль с физическим блоком управления через вращающиеся рукоятки, а показатели системы дублируются на 10-дюймовом дисплее мультимедиа. Уточняется, что все ключевые компоненты климатической установки поставляют российскими предприятиями.

Помимо этого, машина обзавелась фирменной телематикой Lada Connect, благодаря которой владелец может дистанционно отслеживать состояние, уровень топлива, геолокацию машины, состояние окон и замков, а также другие показатели, через мобильное приложение. Сама система отныне включена в базовое оборудование семейства.

В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

© Lada

Ранее популярные отечественные автомобили начали оснащаться дистанционным запуском двигателя и бесключевым доступом в салон.

Все подробности о ценах и комплектациях Lada Vesta с климат-контролем и телематикой станут известны ближе к старту продаж.

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Автор:Светлана Ходос
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