В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

Оснащение новинки включает климат-контроль с физическим блоком управления через вращающиеся рукоятки, а показатели системы дублируются на 10-дюймовом дисплее мультимедиа. Уточняется, что все ключевые компоненты климатической установки поставляют российскими предприятиями.

Помимо этого, машина обзавелась фирменной телематикой Lada Connect, благодаря которой владелец может дистанционно отслеживать состояние, уровень топлива, геолокацию машины, состояние окон и замков, а также другие показатели, через мобильное приложение. Сама система отныне включена в базовое оборудование семейства.