Россиянам предложили «умный» и недорогой Aion

Размеры паркетника составляют 4535 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1650 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2750 мм.

Машина оснащается установленным на передней оси электромотором на 136 сил и 176 Нм крутящего момента, который питается от 58,9-киловаттного аккумулятора. Запас хода компактвэна достигает 510 км.

Оснащение базовой версии включает камеру заднего вида, бесключевой доступ, круиз-контроль. Всё это оценивается в 1 970 000 рублей.

Исполнению Smart Edition стоимостью 2 070 000 рублей также положены адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, камеры кругового обзора, подогрев передних сидений и вентиляция водительского кресла, дверные ручки с электроприводом.

В России Aion Y 510 Plus доступны под заказ, а сроки поставки составляют 70 дней.

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