Стал известен масштаб подорожания новых машин в России в 2026

В среднем, подорожание составило 3%, однако аналитики отметили также зависимость от страны выпуска машин и конкретного региона.

Так, китайские автомобили в июне 2026 года стоят на 13,3% дороже по сравнению с показателями годичной давности, а средняя цена составляет 4,05 млн рублей. Наибольшее снижение цен фиксируется на Zeekr 9X (-11,6%, 11,97 млн рублей), SWM 05 Pro (-8%, 1,89 млн рублей), Geely Atlas (-7,5%, 3,62 млн рублей), Exeed VX (-5,7%, 5,27 млн рублей), Omoda C7 (-3,6%, 3,24 млн рублей).

Эксперты отметили тенденцию сокращения массовых моделей из Поднебесной из-за перехода к локальному производству, что привело к увеличению стоимости техники местной сборки на 32,6%, до 2,09 млн рублей. При этом автомобили Lada за последние полгода не подорожали, а цены в течение полугода держатся на уровне 1,4 млн рублей.

Лидерами среди регионов России по снижению средней стоимости новых автомобилей оказались Башкортостан (-25,2%, 2,1 млн рублей), Саратовская (-19%, 2,74 млн рублей), Воронежская (-16,5%, 2,58 млн рублей) обласах.

Среди областей, где цены, напротив, подросли, лидируют Тульская (+8,3%, 2,26 млн рублей), Ярославская (+6,7%, 1,93 млн рублей) и Самарская области (+6%, 2,34 млн рублей). В Москве прайсы традиционно выше средних по стране и в января по июнь увеличились ещё на 5%, до 4,0 млн рублей.

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