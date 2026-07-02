В России начались продажи нового крутого кроссовера GAC

Размеры новинки составляют 4935 х 1920 х 1700 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 2935 мм.

В движение модель приводит установленный на задней оси электромотор на 245 л. с. и 309 Нм крутящего момента, способный обеспечить разгон от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Питается агрегат от аккумулятора ёмкостью 68,8 кВтч, на одном заряде которого паркетник способен проехать до 510 км.

Оснащение включает мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и интегрированными онлайн-сервисами VK и Яндекс Авто, акустику с 21 динамиком, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу, электропривод крышки багажника, а также подогрев, вентиляцию и массаж передних кресел, на пассажирском также установлена выдвижная оттоманка. Комфорт для пассажиров второго ряда обеспечивается за счёт регулировки спинки в диапазоне до 143 градусов, опоры для ног и складного столика.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках, камеры кругового обзора, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, экстренное автоторможение, передние и задние датчики парковки.

Цены на GAC Hyptec HT начинаются от 5 699 000 рублей с учётом всех спецпредложений.

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