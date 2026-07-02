В России начались продажи красивого кроссовера Peugeot

Поставки автомобилей занимается один из московских автосалонов

В РФ начались продажи кроссовера Peugeot. Один из столичных автосалонов сообщил о появлении на российском рынке французского вседорожника под индексом 5008. Как стало известно редакции Quto.ru, автомобиль 2026 года выпуска предложен с единственным «доутильным» двигателем и в двух вариантах окраса кузова: чёрным и белым.