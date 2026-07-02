В Госдуме озвучили новые требования для агрегаторов такси

«Нужно закрепить для агрегаторов и перевозчиков такси обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Если сервис предлагает перевозку детей, авто с креслом должно быть не счастливым случаем, а нормальной частью услуги», — заявил зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

Он считает, что родителям нередко приходится выбирать между более быстрой, но при этом небезопасной поездкой без кресла и безопасностью своих детей, но при этом долгом поиске и с повышенной ценой. Подобные условия, по мнению чиновника, «ставят родителей в максимально невыгодную позицию».

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