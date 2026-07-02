В Госдуме озвучили новые требования для агрегаторов такси

Опубликовано 02 июля 2026, 07:031 мин.
В Госдуме озвучили новые требования для агрегаторов таксиОбязанность по наличию детских кресел хотят закрепить в законе
В ГД хотят закрепить в законе требование по перевозке детей для агрегаторов такси. По мнению депутатов, необходимо закрепить в российском законодательстве требование по обязательному наличию в своём парке автомобилей со специальными удерживающими устройствами для маленьких пассажиров для агрегаторов и таксопарков.
РИА Новости / Максим Богодвид
«Нужно закрепить для агрегаторов и перевозчиков такси обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Если сервис предлагает перевозку детей, авто с креслом должно быть не счастливым случаем, а нормальной частью услуги», — заявил зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.
Он считает, что родителям нередко приходится выбирать между более быстрой, но при этом небезопасной поездкой без кресла и безопасностью своих детей, но при этом долгом поиске и с повышенной ценой. Подобные условия, по мнению чиновника, «ставят родителей в максимально невыгодную позицию».
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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